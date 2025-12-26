Antalya'daki vakıf taşınmazı ihalede yüzde 561 artışla kiraya verildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde vakıf taşınmazı, ihalede yüzde 561 artışla aylık yaklaşık 10 milyon liraya kiraya verildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun vakıf yönetim anlayışının geldiği noktayı açıkça gösterdiğini belirtti.

İhalenin, vakıf mallarının atıl bırakılmadan, ülke ekonomisine kazandırılması açısından örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Pervaneli, "Bu ihalede elde edilen sonuç, vakıf mallarının şeffaf, rekabetçi ve kamu yararı esas alınarak yönetildiğinde nasıl büyük kazanımlar sağlanabileceğinin en net örneklerinden biridir. Asgari bedelin yüzde 561 oranında aşılması, son derece büyük bir hizmettir. Aylık yaklaşık 10 milyon lirayı bulan bu gelir, vakıf eserlerinin korunması, restorasyonu, sosyal yardımlar ve hayır hizmetleri için güçlü bir kaynak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vakıf taşınmazının üzerine özel sağlık tesisinin yapılacağını belirten Pervaneli, Antalya’ya nitelikli sağlık yatırımını kazandırdıklarını kaydetti.