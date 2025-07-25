Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Demre Yat Limanı açılış töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi uluslararası yat turizminin vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline getirdiklerini belirterek, "2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi 25 bin 262'ye yükselttik. Şimdi 700 tekne bağlama kapasiteli Demre Yat Limanımızı da bu vizyonun son halkası olarak hizmete alarak bu kapasitemizi yaklaşık 26 bine çıkarıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Demre Yat Limanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kentin sadece deniz ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ünlü olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Antalya'nın tarımsal ihracat yapan öncü şehirlerden olduğunu belirtti.

Antalya'nın yatırımlarıyla, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman yakından ilgilendiklerine değinen Uraloğlu, kentin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Son 23 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak Antalya'nın ulaşım ağını ilmek ilmek örerek adeta bir hizmet fırtınası estirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleriyle şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin hayatını kolaylaştırdık." dedi. Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının açılmasıyla yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardıklarının bilgisini veren Uraloğlu, günlük yolcu sayısıyla yeni rekorlara imza atan havalimanının kentin turizm, ticaret ve istihdamını güçlendirdiğini vurguladı. - "Yat limanı kapasitemizi 25 bin 262'ye yükselttik" Antalya'nın turizm potansiyelini hava ve kara yolunun yanı sıra denizlerde de güçlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Antalya'da yat turizmini geliştirmek için daha önceleri Alanya, Kaş ve Gazipaşa yat limanlarını hizmete açtık. Bugün de Demre Yat Limanı ile bu güçlü halkaya yeni bir altın halka daha ekliyoruz. Türkiye'nin her biri birer doğa harikası olan koyları, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu sahil kasabaları ise ülkemizi özellikle yat turizmi açısından küresel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu gerçekten yola çıkarak ülkemizi her alanda olduğu gibi denizcilik ve turizmde de dünyanın parlayan yıldızı haline getiriyoruz. Son 23 yılda, inşa ettiğimiz yeni yat limanları ve artan tekne bağlama kapasitemizle bu alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirdik."

Yalova'dan Seferihisar'a, Çeşme'den Didim'e, Mersin'den Kaş'a kadar yat limanlarını hizmete alarak 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısını 64'e yükselttiklerinin bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'yi uluslararası yat turizminin vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline getirdik. 2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi 25 bin 262'ye yükselttik. Şimdi 700 tekne bağlama kapasiteli Demre Yat Limanımızı da bu vizyonun son halkası olarak hizmete alarak bu kapasitemizi yaklaşık 26 bine çıkarıyoruz. Yapım çalışmaları devam eden Datça Yat Limanı, Tekirdağ Yat Limanı ve İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projeleriyle yat limanı sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Mersin Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı inşaatını da inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Bu limanımızın üst yapı tesisleri için de kamu-özel işbirliği modeliyle, özel sektörün güçlü eliyle bölge turizmine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz." - "(Kruvaziyer turizmi) Bu yıl 2 milyon yolcu sayısını aşacağımızı öngörüyoruz"

Kruvaziyer turizminde de büyük ivme yakaladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "2024 yılında limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 1195'e, yolcu sayısı ise yüzde 22,5 artışla 1,9 milyona ulaştı. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 490, yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artışla 732 bin 302 oldu. Bu yıl 2 milyon yolcu sayısını aşacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Demre Yat Limanı'nın 700 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina olmadığını, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşam merkezi olduğunu aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Proje kapsamında 958 metre ana mendirek, 281 metre tali mendirek, 287 metre rıhtım, 5 adet yüzer iskele ile Demre'ye yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettik. Bu proje, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Demre'ye çekecek, doğrudan ve dolaylı istihdamla bölge halkına yeni iş imkanları sağlayacaktır. Ayrıca, yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanacak."