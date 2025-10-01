Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eski Antalyaspor Başkanı Çetin gözaltında

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Antalyaspor Başkanı Çetin gözaltında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasının 6’ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı. Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de hafriyat soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

        6 ŞÜPHELİ SERBEST

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü. Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi.

        ESKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINDA

        Diğer yandan, eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor
        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor
        Bir kişinin arazisi hariç, tüm köye herkes hissedar
        Bir kişinin arazisi hariç, tüm köye herkes hissedar
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şü...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şü...
        Dahiliye uzmanı doktor, jiu-jitsu sporunda Avrupa ikincisi
        Dahiliye uzmanı doktor, jiu-jitsu sporunda Avrupa ikincisi
        GÜNCELLEME - Antalya'da kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikler...
        GÜNCELLEME - Antalya'da kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikler...
        Antalya'da traktörden ayrılan römorkun seyir hali güvenlik kamerasına yansı...
        Antalya'da traktörden ayrılan römorkun seyir hali güvenlik kamerasına yansı...