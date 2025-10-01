Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor

        SUMUD filosundaki Gazze yolcusu Türk gazeteci aktivist Semanur Sönmez Yaman (51), beraberinde 15 'kalp' taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:05
        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor
        SUMUD filosundaki Gazze yolcusu Türk gazeteci aktivist Semanur Sönmez Yaman (51), beraberinde 15 ‘kalp’ taşıyor. Yaman’ın İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıkarken teknenin direğine yazdığı sevdiklerinin isimlerini, fırtına, yağmur ve tam o noktada patlayan dron bile silemedi. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in kardeşi olan Yaman, yolculuğun sonunda Gazze kıyılarına sevdikleriyle ulaşmayı ümit ediyor.

        Küresel Sumud Filosu’ndaki İtalya’nın Sicilya Adası’ndan 20 gün önce yola çıkan 'Morgana' adlı teknedeki Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, gazeteci, aktivist Semanur Sönmez Yaman, eşi Erkan, çocukları Furkan, Dila, İbrahim, gelini Gamze ve torunları Melike ve Ece Yaman ile annesi Özden Sönmez, kardeşi Tuğba Nur Sönmez ve sevdiği arkadaşlarının isimlerini teknesinin direğine yazdı.

        TEKNEDE 2 TÜRK BULUNUYOR

        Teknedeki 10 aktivistten 2’sinin Türk, 8’inin İtalyan olduğunu belirten Yaman, bir İtalyan aktivistin sağlık sorunları nedeniyle tekne Sicilya'dan kalkarken ayrılmak zorunda kaldığını, Avukat Gülden Sönmez’in de böbrek taşı düşürdüğü için acil olarak tahliye edildiğini söyledi. Tekneye 3 gün önce bulunduğu teknenin arızalanması sonucu gazeteci Ersin Çelik’in de geldiğini ifade eden Semanur Sönmez Yaman, Gazze yolculuğuna 2 Türk, 7 İtalyan olarak devam ettiklerini ifade etti.

        DEFALARCA FİLİSTİN’E GİTTİ

        Teknede 2 İtalyan milletvekili, 1 İtalyan savaş muhabiri ile yol aldıklarını belirten Yaman, gazetecilik hayatı boyunca defalarca Filistin’e, iki kez de Gazze’ye gittiğini söyledi. Semanur Sönmez Yaman, “Bunlardan biri savaş dönemindeydi. Saldırılar dönemindeydi. Dolayısıyla Gazze halkının neler yaşadığına yakından tanıklık ettim. O yüzden kendimi bu filoda olmak zorunda hissettim. Şükür ki buradayım" dedi.

        İSİMLERİ 30 SANİYEDE YAZDI

        Sicilya’da teknelere yerleşirken Almanya’dan gelen bir Türk aktivistin elindeki kalemle teknesine aile fertlerinin ve kardeş kadar sevdiği arkadaşlarının isimlerini yazdığını anlatan Yaman, “Zaman yoktu. Kalemi iade etmem gerekiyordu ve yola çıkıyorduk, demir almak üzereydik. 30 saniyede yazdım isimleri ve kalemi geri verdim" diye konuştu.

        ÖNCE ANNENİN İSMİ

        Teknenin direğine önce hayatı boyunca hayır işleriyle uğraşan annesi Özden Sönmez’in ismini yazdığını anlatan Semanur Sönmez Yaman, “Annem Gazze’nin kurtuluşu için muhtelif girişimlerde bulunmuş ve Gazze’ye gitmişti. Annemin adını yazmak çok önemliydi ve şu an annem de bizimle Gazze’ye gidiyor" ifadelerini kullandı. Yaman, tekne direğine ismini yazdığı kardeşi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in de dünyadaki tüm mazlumların hakları için çalışan bir aktivist olduğunu kaydetti.

        FIRTINALARDA BİLE İSİMLER SİLİNMEDİ

        Eşi Erkan Yaman’ın kendisine bu yolculukta büyük destek verdiğini söyleyen Semanur Sönmez Yaman, “Çocuklarım Furkan, Dila ve İbrahim’in, gelinim Gamze’nin ve evin en küçükleri torunlarım Melike ve Ece’nin isimlerini yazdım. İstedim ki onlar da benimle gelsin. Çünkü küçük torunlarımı saymazsak, evdeki herkes Filistin’de neler yaşandığının farkında. Ellerinden geldiğince bu soykırımın sona ermesi için çalışıyorlar. Boykotları devam ediyor. Yola çıkalı 20 günü geçti. Onlar da benimle birlikte gidiyor. Fırtınalar oldu, yağmurlar yağdı, yelken direğimize dalgalar vurdu ama onların isimleri silinmedi" dedi.

        DRON İSİMLERİN OLDUĞU NOKTADA PATLADI

        Önceki günlerde yaşadıkları dron saldırısını anlatan Yaman, “Bir dron, isimleri yazdığım noktada, yani ana yelken direğimizin yanında patladı. Yelkenimiz paramparça oldu ama isimler hala duruyor. İnşallah bizimle birlikte Gazze’ye kadar da gidecekler" diye konuştu.

        Birçok yakınının ismini yazamadığını vurgulayan Yaman, onların isimlerinin kalbinde olduğunu söyledi. “Zaten hepimiz aynı gemideyiz ve aynı yoldayız" diyen Yaman “İnşallah hep birlikte Gazze kıyılarına ulaşmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.

        KIZININ VERDİĞİ OYUNCAK

        21 yaşındaki kızı Dila’nın kendisiyle gelmek istediğini, okulunun açılması nedeniyle buna izin vermediğini söyleyen Yaman, “Kızım kendi yerine yeşil oyuncağı hem onun yerine gelmesi için hem de Gazzeli bir çocuğa iletmem için verdi" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

