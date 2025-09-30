Antalya'da traktörden ayrılan römorkun seyir hali güvenlik kamerasına yansıdı

Römorkun traktörden ayrılıp, ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde römorkun traktörden ayrıldığı, hızla ilerlediği ve vatandaşların da durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Murtuna Mahallesi'nde B.E'nin kullandığı seyir halindeki traktörün arkasına bağlı odun yüklü römork kontrolden çıkarak, ilerlemeye başladı. Durumu fark eden sürücü, traktörünü durdurup römorkun peşinden koştu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla römork durduruldu.

