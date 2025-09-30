Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da traktörden ayrılan römorkun seyir hali güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde traktörün arkasındaki römorkun kontrolden çıkarak kendi başına ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:48
        Antalya'da traktörden ayrılan römorkun seyir hali güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya'nın Aksu ilçesinde traktörün arkasındaki römorkun kontrolden çıkarak kendi başına ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Murtuna Mahallesi'nde B.E'nin kullandığı seyir halindeki traktörün arkasına bağlı odun yüklü römork kontrolden çıkarak, ilerlemeye başladı. Durumu fark eden sürücü, traktörünü durdurup römorkun peşinden koştu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla römork durduruldu.

        Römorkun traktörden ayrılıp, ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde römorkun traktörden ayrıldığı, hızla ilerlediği ve vatandaşların da durdurmaya çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

