Başkan Tütüncü, Serik'te

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe ziyaretlerine Serik ile devam etti.



Tütüncü'ye, ziyaret programında AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tütüncü, partisinin ilçe teşkilatının bir kongre dönemi yaşadığını söyledi.



Serik'te yeniden seçilen İlçe Başkanı ve yönetimini hem tebrik etmek, hem de sivil toplum kuruluşları, esnafı ve hemşerileriyle temas için ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Tütüncü, "İl Başkanımızın programı ile Antalya’nın tüm ilçelerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde farklı bir enerjiyi açığa çıkartmak en önemli hedefimiz. Çünkü 2023'te Türkiye’miz ve teşkilatımız çok önemli bir seçime hazırlanıyor. Biz de bu ziyaretler sırasında vatandaşlarımızla bir araya gelince bu mutluluğu ve manevi hazzı yaşıyoruz. Bunu Serik’te yaşamak istedik." diye konuştu.



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