Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.



Yangında binada hasar oluştu.

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