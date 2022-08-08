Antalya'da turistlere trafik güvenliği anlatıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı turistler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "turizm trafik güvenliği" faaliyetleri kapsamında turistik tesis ve safari turu düzenleyen işletmelerde, hız kuralları, geçiş önceliği, kask, emniyet kemeri, yaya önceliği konularında seminer gerçekleştirildi.

Yabancı dilde yapılan seminerde, turistlere yabancı dilde hazırlanan broşürler dağıtıldı.





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