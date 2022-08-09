Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Uzunlar Mahallesi Havud mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere, 4 uçak, 3 helikopter ve 11 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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