Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheli V.D'nin evinin bahçesinde 4 kenevir bitkisi ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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