Kaş'ta seracılık alanında kurs düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde seracılık alanında kurs açıldı.



Kaş Mesleki Eğitim Kursları kapsamında sanatsal, sosyal ve kültürel, bilgisayar, yabancı dil ve meslek edindirme branşların yanında Kasaba Mahallesi'nde seracılık alanında kursu düzenlendi.

Kasaba Düğün Salonu'nda pazartesi ve salı günleri verilecek kurs, 4 ay sürecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 eğitmenin görev alacağı kursu, başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.



Kaş Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Kasaba, Kınık, Yeşilköy, Gömbe ve Çerçiler mahallelerinde bugüne kadar açılan 28 kursa, 658 kişi katıldı. Çeşitli branşlarda açılan kurslar, yıl boyunca vatandaşın talebi doğrultusunda devam edecek.







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