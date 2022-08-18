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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Topallı Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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