Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE'den "İklim Dostu Kuruluş" belgesi aldı

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ANTALYA (AA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne "İklim Dostu Kuruluş" belgesi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıfır emisyonlu binaya dönüştürülen Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, TSE'nin yaptığı denetimin ardından "İklim Dostu Kuruluş" belgesi aldı.

Düzenlenen törende TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e belge ve bayrak teslim etti.

Başkan Böcek ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na "İklim Dostu Kuruluş" bayrağını çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Böcek, "Çevre ve Doğa Dostu Antalya" hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Antalya'nın sera gazı envanterini çıkardıklarını kaydeden Böcek, temiz enerji üretim tesislerinin aylık ortalama 141 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak değerde olduğunu bildirdi.

Çevre dostu ulaşım kapsamında da birçok çalışma yaptıklarını anlatan Böcek, "Raylı sistemler, bisiklet yolları, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı trafik ışıkları gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği projesi ile 25 elektrikli motosiklet, 30 e-skuter ve 2 elektrikli otobüsü belediyemiz filosuna kattık." ifadesini kullandı.

Kendi enerjisini üreten belediye olduklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"İklim dostu kuruluş olduğumuzu ifade ettik ve bunun sadece söylemde kalmasını istemedik. TSE'den ilgili uzman ekiplerin titiz incelemeleri, yerinde denetimleri neticesinde, hizmet binamızın sera gazı ölçümleri, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik standartlar yerine getirildi. Hizmet binamız sıfır emisyonlu bina durumuna getirilerek TSE tarafından İklim Dostu Kuruluş belgesini almaya hak kazandı. Belediye binamızda yaptığımız enerji yönetim uygulamaları, sera gazı azaltım çalışmaları sonucunda TSE’den bu belgeyi alan Türkiye’de ilk belediye ve ilk kamu kurumuyuz."

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş da Türkiye'de ilk defa bir belediyenin bu belgeyi aldığına dikkati çekerek, uygulamanın belediyelere örnek olmasını diledi.



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