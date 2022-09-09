Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan çocuğu ziyaret etti:

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edildikten sonra devlet koruması altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'yı mutlu ve sosyalleşmiş gördüğünü bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan C.M.A. ve diğer çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynayan Özkan, yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki çocuğun gelişiminin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Çocuğun ilk hastaneye geldiğinde 17 kilogram olduğunu hatırlatan Özkan, "Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için çocuğumuzun ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Diğer koruma altındaki çocukların da C.M.A'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu gözlemlediğini anlatan Özkan, gördüğü tablonun kendisini duygulandırdığını bildirdi.



- Özkan'dan koruyucu aile için çağrı

Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların devlet tarafından maddi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ancak manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları bulunduğunu aktaran Özkan, imkanı olan herkese, koruyucu aile olarak evlerinin kapısını bu çocuklara açmaları çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Koruyucu Aile Sistemi kapsamında devlet tarafından da önemli teşvikler verildiğini anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek veriyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi, çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları. Rahim nakli konusunda çok sayıda talep geliyor. Çocuk hasreti çeken birçok insan, koruyucu aile uygulamasını değerlendirebilir. En azından Çocuk Evleri Sitesi'ne gelerek burada çocuklarla bir araya gelsinler. Çok özel çocuklarımız var."

Özkan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.

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