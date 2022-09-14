Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belli noktalarında denetim yaptı. Kontrollerde 81 motosiklet sürücüsü denetlendi, kurallara uymayan sürücülere toplam 47 bin 397 lira para cezası uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Denetimlerde sürücüler kask takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.