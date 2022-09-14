Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri ile Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 90 suç kaydı bulunan ve hakkında 24 yıl 2 ay arama kaydı bulunan M.Ö.D'nin Konyaaltı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.