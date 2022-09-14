Muratpaşa Belediyespor, Antalya Teknoloji Okulları’yla iş birliği protokolü imzaladı

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyespor, Türk basketboluna yeni sporcular kazandırmak için Antalya Teknoloji Okulları’yla iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesinde gerçekleşen protokol imza törenine Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Derya Karakoç, Antalya Teknoloji Koleji Okulları sahibi İlhan Şahin yer aldı.

Şahin, imzalanan protokolle Muratpaşa Belediyespor'un küçük yaş kategorilerinde forma giyen basketbolcularının burslu olarak eğitimlerine okullarında devam edeceğini belirtti. Şahin, “Hem okul takımımızı temsil edecekler hem de bölgemizde Muratpaşa Belediyespor'u temsil edecekler." ifadesinde bulundu.

Amaçlarının Türkiye’de şampiyonluklar elde eden bir takım olduğunu belirten Şahin, desteği dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Başkan Uysal ise Türkiye’de sporun gelişmesinin her açıdan çok önemli olduğunu kaydetti.

Sporu bir "sihir" olarak gördüğünü ifade eden Uysal, "Dünyayla rekabet edecek nitelikte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği muasır uygarlığı geçme idealini kendisine amaç edinen gençler yetiştirmek temel amacımız. Bu amaca destek verdiği için Antalya Teknoloji Okullarına teşekkür ediyorum. İş birliğimiz çok değerli sporcuların yetişmesine, gençlerimizin çok güzel hedefler etrafında birleşmesine ve çok önemli başarılara imza atmalarında katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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