Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla dava açılan kocanın yargılanmasına devam edildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yahya Y. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, maktul ve sanığın çocukları Sena Y, Sefa Y. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında sanık Yahya Y'nin, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada savunma yapan Yahya Y. olay sırasında kendisini de başından yaraladığı için konuşma yetisine sahip olmadığını ifade ederek, bir sonraki celseye kadar durumunun düzeleceğini belirtti.

Müşteki Sena ve Sefa Y. ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Alanya'da 8 Ekim 2021'de kendilerine ait markette Yahya Y, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Y'yi av tüfeğiyle öldürmüş, aynı silahla da kendisini ağır yaralamıştı.



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