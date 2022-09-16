Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Aydın'a silahla saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bir iş yerinin önünde esnafla sohbet ettiği sırada Aydın'a silahla ateş ederek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bölgede inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelinin aynı ilçede berberlik yapan Recep T. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.



Dün Karyağdı Mahallesi İsmail-Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yerinin önünde esnafla sohbet eden Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'a, başında kask bulunan motosikletli kişi tarafından silahla ateş açılmış ve Aydın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.



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