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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı firmalar Antalya'da temaslarda bulundu

AA

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı firmalar Antalya'da temaslarda bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'ya gelen yumuşak meyve ticareti yapan Hollandalı firma temsilcileri, kentte ticari iş birliklerine yönelik çeşitli temaslarda bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Büyükelçiliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve ATSO iş birliğiyle Hollandalı firma temsilcileri kenti ziyaret etti.

Firma temsilcileri programlarının ilk bölümünde, ATSO üyeleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, ticari iş birliklerinin temelini attı.

Heyet, yumuşak meyve üretimi gerçekleştiren firmaların üretim alanlarını da ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Hollandalı firma temsilcileri, ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve ATSO üyeleri, Hollanda Tarım Müşaviri Maarten Wegen ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona katıldı.

Maarten Wegen, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da oldukça verimli iş görüşmeleri ve firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

ATSO Başkan Yardımcısı Deniz ise oda olarak firmaları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Antalya ekonomisinde Hollanda'nın önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Deniz, "Odamıza kayıtlı 5 bin 277 yabancı sermayeli firmanın 224 tanesi Hollanda sermayelidir. Bunların yaklaşık 5’te biri tarımla ilgili sektörlerde faaliyet göstermektedir. Antalya, ülkemizin turizm ve tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Nitekim güçlü olduğumuz tarım ve turizmde birçok markamız uluslararası pazarlarda boy göstermektedir." diye konuştu.

Deniz, oda olarak iş insanlarına uluslararası pazar süreçlerinde danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, destek ve teşvik oluşturmaya yönelik projelere imza attıklarını anlattı.

Bu tür etkinliklerin iş birlikleri adına önem arz ettiğine değinen Deniz, programın Hollanda ve Antalya tarım sektörü temsilcileri arasında yeni güçlü iş birliklerine vesile olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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