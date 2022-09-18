DÜZELTME - 14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü paragrafında Mahir Seyrek'in ismi sehven yazılmıştır.

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi.

Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan eseri İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca sahnelendi.

Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta’nın aşklarını aktardı.

Dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Müfit Özbek imzası taşıyan eserde, koro şefliğini Orhan Öner Özcan üstlendi.

4 bölümden oluşan operayı çok sayıda yerli ve yabancı turist izlerken, izleyiciler opera sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Festival, 25 Eylül'e kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.