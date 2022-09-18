Finike'de çatıdan düşen kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.



İskele Mahallesi Özulutaş Sitesi 16. Blok'ta yaşayan A.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın çatısından beton zemine düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, A.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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