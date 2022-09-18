Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde, Rus uyruklu kişiyi bıçakla tehdit edip eşyalarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boldağ Mahallesi'nde dağ tırmanışı yapan Rus uyruklu A.A'nın eşyalarının gasbedildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine yakın bölgede keçiboynuzu topladıkları tespit edilen şüpheliler M.A. ve O.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve Yuvalı Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada A.A'ya ait cep telefonu, power bank, güneş paneli ile gitar bulundu.

Eşyaları teslim edilen A.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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