Serik'te devrilen midibüs nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otele ait olan personel servis midibüsü devrildi.



Mevlüt Y.'nin kullandığı 07 ATB 996 plakalı midibüs, Antalya - Alanya kara yolunda devrildi. İçerisinde yolcunun bulunmadığı midibüsün sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.



Devrilen midibüs nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.









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