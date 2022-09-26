ATSO başkan adayı Reşat Güney, seçimlerin ertelenmesini talep etti

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ANTALYA (AA) - Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Güney, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlık seçimlerinin ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Güney, yaptığı yazılı açıklamada, başkan adayı olduğu ATSO'nun, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerinin ertelenmesine ilişkin Kepez Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe verdiklerini kaydetti.

Seçim sürecinin şeffaf yürütülmediğini ileri süren Güney, tüm üyelerin oy kullanabildiği ve seçim güvenliğinin sağlandığı koşullarda sandık başına gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney, yetki belgesi ile seçimlere katılan şirketlerin, belge teslim sürecinde gerekli kontrollerin yapılmadığını ileri sürerek, mevcut durumda verilen belgelerin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılacak seçimlerde kullanılacak oy sayısının da sürece zarar verdiğini öne süren Güney, "Geçtiğimiz salgın döneminde şirketler ekonomik zorluklar yaşamış ve birçoğu aidatlarını ödeyememiştir. Bu nedenle ATSO'nun 40 bine yakın üyesi oy kullanamamaktadır. Bu durum seçimde temsile çok ciddi zarar vermektedir. Yapılacak seçimde tüm üyelerin oy kullanabilmesini talep ediyoruz. Bunun içinde 2023'ün Ocak ayına kadar ek bir süre sağlanarak askıda bulunan üyelerin borcunu yatırması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney, yaşanan aidat sorununa karşı diğer başkan adaylarının borçlarını ödediği bazı üyelerden destek istediğini, bu oy toplama şeklinin de seçimlere şaibe düşürdüğünü iddia etti.

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