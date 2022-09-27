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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Eşe A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Emre K. olay günü saat 04.30-05.00 sıralarında evinde uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Bu sırada camdan dışarı baktığında bir kişinin evini gözetlediğini gördüğünü öne süren sanık, "Beş dakika sonra tekrar baktığında aynı şahsın evin yakınına kadar gelerek benimle göz teması kurdu. O panikle evden bıçak alıp evimi gözetleyen şahsın yanına gittim. Arkası dönükken sol omuz kısmından bir kez bıçakladım." dedi.

Olayın anlık geliştiğini anlatan Emre K, hemen evine dönüp uyuduğunu, sonrasında ise sivil polisleri görünce dürüst bir insan olmasından dolayı olayı anlattığını ifade etti.

- "Dışarı çıkmaya korkar hale geldim"

Müşteki Eşe A. ise olay günü işe gitmek için otobüs durağına doğru yürüdüğü esnada bir anda sırtında acı hissettiğini söyledi.

Arkasını dönüp baktığında sanığı elinde bıçakla gördüğünü ve sırtından kan aktığını hissettiğini dile getiren Eşe A, şöyle devam etti:

"Olayın vermiş olduğu heyecanla sanığa 'Allah senin canını almasın. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden?' diye sordum. Sanık, hiç cevap vermeden beni yaralı olarak bırakıp kaçtı. Etrafta hiç kimse yoktu. Üst geçidin oradaki büfeye zar zor giderek, yardım istedim. Büfede çalışan şahsın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldım. Olay nedeniyle psikolojik olarak çok etkilendim. Dışarı çıkmaya korkar hale geldim."

- Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı belirlenecek

Müşteki avukatı Ziya Gökalp de müvekkilinde yaşanan olaydan ötürü ciddi şekilde psikolojisinin bozukluğunu belirterek, mahkemeye bu yöndeki sağlık raporunu sundu.

Sanık avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını kararlaştırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Eşe A, 3 Mart'ta peşinden gelen Emre K. (22) tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Tutuklanan Emre K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde "yaralama" suçundan dava açılmış, mahkemenin suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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