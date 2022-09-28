Antalya Ticaret Borsası'nda seçim 1 Ekim'de yapılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, borsadaki seçimin 1 Ekim'de yapılacağını belirterek, üyeleri oy kullanmaya davet etti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrim içi olarak yapıldı.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliği, takip edilebilirliği, hesap verebilirliği ve ortak hareket etme kültürünü ilke edinerek bir dönemi tamamladıklarını belirtti.

Kovid-19 sürecinin yer aldığı zor bir dönemi geride bıraktıklarını ve bu dönemde sağlık ile tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktaran Çandır, tarım çalışanlarının bu süreçte çalışmaktan kaçınmadığını, üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Borsa olarak bölgenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Çandır, Yöresel Ürünler Projesi kapsamında Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği Zeytini'ne coğrafi işaret aldıklarını, YÖREX'i koronavirüs nedeniyle 10. ve 11. kez düzenlediklerini, Antalya Tarım Konseyi liderliğinde yerel yönetimler ve oda borsalarla 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nı tekrar başlattıklarını anımsattı.

Ayrıca Zeytinpark'ın korunmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ile protokoller imzaladıklarını vurgulayan Çandır, canlı hayvan borsasının ikinci etabının projelerini tamamladıklarını, maliyetlerin stabil hale gelmesiyle projeyi gelecek dönemde tamamlayacaklarını bildirdi.

- "Hizmet etmekten yorulmadık, yeni döneme de hazırız"

Antalya hallerinde işlem gören yaş meyve sebze miktar ve fiyatlarını içeren "Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi" ile "Antalya Domates Endeksi" hazırlayarak her ay kamuoyuyla paylaştıklarını, Nefes Kredisi'ni 8 kez üyelerin kullanımına sunarak zor dönemde üyelerinin yanında durduklarını anlatan Çandır, Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi'ni tamamladıklarını, Yaş Sebze İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi ile Kesme Çiçek İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi'ne de başladıklarını ifade etti.

Borsanın 100 yıllık serüvenini konu alan belgesel ve kitap hazırladıklarını, web sayfasını çağın gerekliliklerine uygun hale getirdiklerini, sektör paydaşlarını geliştirecek, yaşadıkları sorunlara çözüm üretecek toplantılar, çalıştaylar gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, bölgeye ve sektöre yarar sağlayacak çok sayıda projeye imza attıklarını vurguladı.

Çalışmalara gelecek dönemde de hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Çandır, şöyle devam etti:

"Mesafe aldığımız tüm projelerimizi tamamlamaya, üyelerimizin yararına yeni projeleri görüşlerinize sunmaya ve ortak akılla hareket etmeye talibiz. Üyelerimize, sektörümüze, ülkemize hizmet etmekten hiç yorulmadık, ilk gün şevkiyle hizmet etmeye de motiveyiz. Yüzyılı aşan birikimi ve muazzam geçmişi ile gurur duyduğumuz borsamızın, gelecek nesillere yüz akıyla tesliminde emeği olan tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 Ekim'de yapılacak seçimde tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyorum."

Seçim, cumartesi günü borsada gerçekleştirilecek.



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