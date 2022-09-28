Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları acil toplanma yerlerine yönlendirildi.

Bina içinde vatandaşların kaldığının tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli içeride kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin Deniz, deprem anında paniğe kapılmadan toplanma alanına geçilmesi ya da çök, kapan, tutun hareketiyle depremin bitmesini beklenmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ulaşım AŞ Terminaller Müdürü Erdal Dinçdemir, görevlilerin aldıkları eğitimleri tatbikatta başarıyla uyguladıklarını kaydetti.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.