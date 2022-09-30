Arjantinli sportif direktör Nicolas Mac Allister Antalyaspor'u ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Arjantin'in Deportivo Mac Allister takımının sportif direktörü ve antrenörü Nicolas Mac Allister'ın Antalyaspor'u ziyaret ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı'nın başlattığı çalışmalar kapsamında, Deportivo Mac Allister takımının sportif direktörü ve antrenörü Nicolas Mac Allister'ın Antalya’ya geldiği belirtildi.

Kulüp tesislerini gezip altyapının çalışma düzenini, antrenman programlarını inceleyen Mac Allister, genç oyuncuların sahada yaptığı antrenmanları takip etti.

19 yaş altı ve 17 yaş altı takımlarının Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçlarını da izleyip notlar alan Mac Allister, bu sene de Madrid'deki turnuvalara katılan Antalyaspor 14 yaş altı takımı ile antrenmana çıktı.

Mac Allister, Hasan Subaşı Tesisleri'nde, Antalyaspor altyapısında bulunan tüm antrenörlere futbol taktikleri, antrenman ve oyun metotları içeren eğitici bir seminer verdi.

Nicolas Mac Allister, yöneticilerle birebir görüşmeler yaparak karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.

Antrenör ve oyuncu eğitimi konusundaki ikili ilişkilerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.









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