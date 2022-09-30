Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Rektör Özkan, düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledilen Erdem'in dün sabah itibarıyla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Derya Sert'e gerçekleştirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir sürü ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun ardından Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. İlk nakilde olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."



- "İnşallah gelecek için bir umut olur"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise rahim naklinin 8 Ağustos 2011'de başlayan bir serüven olduğunu belirtti.

Başarılı rahim nakli sonrasında dünyada teknikleri kullanılarak ameliyatlar yapıldığını ifade eden Özkan, "Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Aileye çocuklarıyla beraber sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Bu ümitli haberi bekleyen birçok aileye de inşallah gelecek için bir umut olur." dedi.

Ameliyatın büyük ve özverili bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ömer Özkan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu ameliyatların yapılabiliyor olmasında, özellikle bu konuda bize güvenen Sağlık Bakanlığının tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Bize güvendiler, biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Dış arenada da hem sağlık turizmi alanında hem ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde ilk karaciğer nakli, kalp nakli, böbrek nakli, yüz, kol nakli sükse yaptıysa rahim nakli de o derece önemli. Hatta şöyle bir önemi var bu nakillerin. Bu tür nakiller geçici bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra çocuk ve anne sağlıklı bir şekilde normal bir insan gibi ilaç kullanmadan devam ediyor. Hem aileye hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olsun diyorum."

- "29 haftalık olarak doğum yaptı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu ise 29 haftalık olarak doğum yapan Havva Erdem'in 1720 gram kız bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun da bebeğin doğar doğmaz ağladığını anlatarak, doğum sırasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Bebeğin kendi başına nefes aldığını vurgulayan Ongun, "Çok küçük doğduğu için solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. İlk yapılan tetkiklerinde de herhangi bir patoloji yok. Herhangi bir sorun yaşamayacak olursak 40-50 gün civarında bir yatış düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla takip edip taburcu edeceğiz." diye konuştu.





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