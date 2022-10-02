6. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Manavgat Belediyesince 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle başladı.

Festivale Ukrayna, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Danimarka ve İran’dan 730 halk dansçısı katılıyor.

Festivalde yöresel kıyafetler giyen dansçılar, kendi ülkelerinin ve Türk bayraklarıyla Side Antik Kent girişinden limana kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesinin bando takımı öncülüğünde düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej yürüyüşünün ardından liman bölgesinde kurulan sahnede ulusal halk dansları gösterileri sunuldu.

Festival, yarınki etkinliklerle sona erecek.

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