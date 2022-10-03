59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gidiş O Gidiş" filmi gösterildi

ANTALYA (AA) - Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gidiş O Gidiş" filminin gösterimi yapılarak, söyleşisi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Gidiş O Gidiş" filmi gösterildi.

Filmin yönetmenlerinden Burak Çevik, gösterimin ardından AKM yanında bulunan kafede izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Çevik, filmin alışılmışın dışında bazı sahnelerinin üç boyutlu olduğunu söyledi.

Sofia Bohdanowicz, Blake Williams ile birlikte üç yönetmenli bir film ortaya çıkardıklarını anlatan Çevik, film yapım pratiklerinin değiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Film yapmanın anlamı değişiyor. Tabii ki de endüstri de değişiyor. Eski tip film yapmak da var. Eski tipten kastım şu; fonlar alırsınız, başvurular yaparsınız ya da yatırımcı bulursunuz. Ama artık film yapmak biraz demokratikleşti. Çünkü film yapım ekipmanlarına çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan sahip olduğunuz fikrin kendisi. Onun ne kadar güçlü olduğu. Bunu yapı kurup seyirci ile buluşturup buluşturamadığınız, ortaya film çıkarıp çıkaramadığınız. Bu film, biraz bunun denemesiydi."

Çevik, "Gidiş O Gidiş" filminin farklı olduğunu, izleyenlerin ilginç bir deneyim yaşadığını vurguladı.

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