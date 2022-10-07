Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Kadın Kooperatifleri ile buluştu

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın kooperatiflerinin girişimci kadınlarıyla buluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark'ta devam eden 2. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne 21 ilden katılan 51 kooperatifin kadın üyelerini kahvaltıda ağırladı.



Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesini arzu ederek yola çıktıklarını ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerini Antalya'da buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

En büyük amaçlarının hanımlara güzel bir sosyal ortam sağlamak olduğuna değinen Başkan Tütüncü, şunları kaydetti:



"Sevgi, saygı ortamında, kalplerimizin gönüllerimizin yaklaştığı bu ortama hepimizin ihtiyacı vardı. Kadın Kooperatifleri Festivali aynı zamanda buna da vesile oldu. Hanımefendilerin elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Eğer bir yerde hanımefendiler varsa, onların arasında bir iş birliği varsa, güzelliklerle örülü sonuçlar meydana geliyor. Bir etkinlikle birçok sosyal faydayı sağlayabildiğimiz çok güzel bir festivali ortaya koymuş olduk. Ben hepinize bu güzel katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Umarım buradan güzel hatıralarla ayrılırsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi gerçekten Antalya dünyanın en güzel yer. Bu güzelliklerin içinde sizleri şehrimizde misafir etmek bizler içinde büyük bir mutluluk vesilesiydi."



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