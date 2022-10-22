Manavgat'ta TOKİ konutları yapılacak arsa devrine yürütmeyi durdurma kararı

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ANTALYA (AA) - AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, toplu konut yapımı amacıyla Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan hazineye ait 100 dönümlük mera alanının, tapunun devri sırasında ilçe belediyesinin açtığı dava nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Erol, geçen sene meydana gelen 'Büyük Manavgat Yangını' sonrasında mağdur olan vatandaşlara yapılan konutlar konusunda basın toplantısı düzenledi.

Manavgat'a daha fazla toplu konut yapılması için arayış içinde olduklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, Manavgat'la birleşmiş durumda olan Çeltikçi Mahallesi'nde bine yakın konutun yer alabileceği 100 dönümlük mülkiyete ait mera alanı bulduk. Bu alanın mera vasfından çıkarılması ve toplu konut yapımı için tapusunun TOKİ'ye devredilmesi amacıyla çalışmaları tamamladık. Biz tam tapudan devir işlemlerini yapmak üzereyken, Manavgat Belediyesi, 'Bu arsa benim' diyerek idare mahkemesine dava açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla Manavgat'a yapılacak olan bin konutluk proje Manavgat Belediyesi tarafından engellendi."

Erol, ilçede konut ihtiyacının çok fazla olduğunu, bunu azaltmak için arayışlarını sürdürdüklerini söyledi.

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