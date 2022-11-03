Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştı

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Isparta ve Burdur'dan 10 ayda yapılan ihracat 2 milyar 125 milyon 680 bin dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden ekimde 192 milyon 805 bin 429 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekimde en fazla ihracatın 44 milyon 637 bin 803 dolarla yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, maden ve metaller sektörünün 38 milyon 847 bin dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yaklaşık 24 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ağaç mamulleri ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin de ilk beşte bulunduğunu bildirdi.

Geçen ay en fazla ihracatın yaklaşık 17 milyon 42 bin dolar ile Rusya'ya gerçekleştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ikinci sıradaki Çin'e 15 milyon 8 bin 512 dolar, üçüncü sıradaki Almanya'ya da 1 milyon 771 bin 900 dolarlık ürün satışı yapıldığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'nin dördüncü sırada yer alarak bölgenin ana pazarları arasına girdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya yapılan satışlarda da yüzde 31,57 artış yaşandığını ifade etti.

- Yaş sebze ve meyve ilk sırada

Yılın 10 ayında bölgenin ihracatının yüzde 2,92 artarak 2 milyar 125 milyon 680 bin dolar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaş sebze ve meyve sektörü yaklaşık 534 milyon dolarla ilk sırada, doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü de 443 milyon 81 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. İki sektörü ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler, demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti."

10 aylık dönemde ise en fazla ihracatın yaklaşık 162 milyon 453 bin dolar ile Almanya'ya yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, Almanya'yı 154 milyon 748 bin 552 dolar ile Çin'in takip ettiğini bildirdi.

İlk 5'te Rusya, Hollanda ve ABD'nin yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den 2 bin 462 üyelerinin 171 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

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