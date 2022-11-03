Antalya Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük, organ bağışının önemine dikkati çekti

ANTALYA (AA) - Antalya Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.

Başıbüyük, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede organ bağışına dikkat çekip farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de canlıdan nakil sayısının fazla olmasına karşın kadavradan nakil sayısının düşük olduğunu belirten Başıbüyük, "Bunun nedeni ise kadavradan organ bağışının istenilen seviyede olmamasından kaynaklanmaktadır. 18 yaşın üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir." ifadelerini kullandı.

Başıbüyük, organ bağışında bulunmak için kamu, özel ve üniversite hastanelerinin organ bağış birimlerine başvurarak bağış formunu iki şahit huzurunda doldurup imzalamanın yeterli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve ince bağırsak nakli ile kalp kapağı, kornea, kemik iliği, tendon, deri, yüz ve saçlı deri nakli yapılabildiğini aktardı.

Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Ülke olarak organ nakli konusunda yeterli donanıma sahipken ve başarılı organ nakli cerrahlarımız varken yeterince organ bağışında bulunamadığımız için organ bekleyen hastalarımızı kaybediyoruz. Bazı hastalar yıllarca organ bekliyor. Burada empati yapıp organ bekleyen hasta ve yakınının kendimiz olduğunu varsayabilirsek, organ bağışının ne kadar ulvi bir görev olduğunun bilincine varabiliriz. Organ bağışı konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Bir kişinin organ bağışı ile yedi sekiz kişi hayat bulabilmektedir."

Organ nakli konusunda Antalya'nın başarısı ile ülkede öncü olduğunu ve olmaya da devam edeceğini aktaran Başıbüyük, istenilen hedeflere ancak yeterli bağışlarla ulaşabileceklerini, bu nedenle vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ettiğini belirtti.





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