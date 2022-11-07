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Nakille yüzleri gibi hayatları da değişti

AA

Nakille yüzleri gibi hayatları da değişti

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar ile dördüncü yüz nakilli Turan Çolak, yeni görüntüleriyle 10 yıldır farklı bir hayat sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012'de yüz nakilleri yapılan Uğur Acar ve Turan Çolak'ın, yüzleri gibi yaşamları da değişti.

Turan Çolak, yeni yüzüyle böbrek nakilli Bircan Çolak ile hayatını birleştirdi. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa bile çıkamadığını ifade eden Uğur Acar ise nakil sonrası işe girdi, organ bağışı kampanyalarında aktif rol almaya başladı.

Çolak ve Acar, yaşadıkları zorlukları, nakilden sonra bambaşka bir yöne dönen hayatlarını AA muhabirine anlattı.

Acar, henüz 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ına yakınının yandığını söyledi.

Manavgat'ın Gebece Köyü'nde 8 yıl eğitim aldığını belirten Acar, kendisine insanların "yanık" gibi farklı lakaplarla hitap ettiğini, bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.

- "Artık lakapla değil 'Uğur' diye sesleniyorlar"

Köydeki arkadaşlarının söylediklerini hep içine attığını dile getiren Acar, "Aileler gezerken yanlarındaki çocukları beni görünce korkup ağlıyordu. Buna çok üzülüyordum, yıpranıyordum. Yüz nakli olmayı bunun için çok istedim. Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası olunca 'Uğur Acar' ismime kavuştum. Artık lakapla değil 'Uğur' diye bana sesleniyorlar. Çocukların yolda beni görünce korkmaması ve kendi kimliğime kavuşmam beni inanılmaz mutlu etti." diye konuştu.

Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

- "Nakilden sonra sakallarımın ve bıyığımın imajını hep değiştiriyorum"

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak da nakilden önce topluma karışmakta zorluk çektiğini belirtti.

İnsanların bakışları nedeniyle bir restoranda yemek bile yiyemediğini ifade eden Çolak, şunları söyledi:

"İnsanların 'Yüzüne ne olmuş. Yüzü nasıl olmuş?' gibi konuşmalarını hep duyuyordum. Uğur Acar nakil olunca hastaneye başvurdum ve 1 ay gibi kısa sürede yüz nakli yapıldı. Nakilden sonra yeniden doğmuş gibi oldum. Evlendim, yuva kurdum. Çok mutluyum. Hayatım çok güzel geçiyor. Daha önceden yaşamıyormuşum. Şimdi yolda yürürken dikkatli bakan, korkan yok. Yemek yerken kimse beni fark etmiyor bile. Yüz nakilli olduğumu bile anlamıyorlar."

Çolak, sakalı ve bıyığı olan arkadaşlarına çok özendiğini, nakilden sonra kendisinin de sakal ve bıyıklarının çıktığını aktardı.

Sakal ve bıyıklarını farklı modellerde kestirerek imajını değiştirdiğini dile getiren Çolak, "Gözüm, kaşım, kulağım yoktu. Kulağım olmadığı için güneş gözlüğü takamamıştım. Şimdi hep gözlük takıyorum. İçimde kalan her şeyi yapıyorum. Bütün bunlar organ bağışı sayesinde oldu. Bağışı yapan aile hem beni mutlu etti hem de 'Oğlumuzun organları birçok insana can oldu' diye kendileri mutlu oldu. Her sabah yüzüme bakınca şükür ediyorum. Bambaşka bir hayatın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

- Donör çıkarsa yeni yüz nakilleri yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz nakillerini yaparken bir insanın tamamen kaybolup başka bir benliğin oraya çıkması hissini yaşadıklarını belirtti.

Yüz naklinin fantastik bir ameliyat olduğunu vurgulayan Özkan, "11 yılda 5 yüz nakli yaptık. Hastalardan birisi kanser nedeniyle vefat etti. Diğer dördünün hayatları tamamen değişti. İkisi evlendi, birinin çocuğu oldu, diğer ikisi de güzel işlere girerek çalışmaya başladı. Bu insanların çoğunun küçük yaşta yüzleri yanmıştı. Hatırladıkları bir yüzleri yoktu. Toplumda da hep böyle adlandırılmışlar. Çoğu bu nedenle eğitim hayatlarını sürdürememiş." dedi.

Özkan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri yüz nakli ameliyatlarına donör çıkması halinde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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