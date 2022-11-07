Antalya'da 240 skuter sürücüsü denetlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 240 skuter sürücüsünü kontrolden geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kontroller, elektrikli skuterlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve sürücülerin yönetmeliğe uygun hareket etmesinin sağlanması amacıyla halkın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirildi.

Skuter kullanımı yasak olan yollardaki denetimlerde 240 sürücünün kontrolü yapıldı.

Sürücülere yönetmelikte yasak olan durumlar ile uymaları gereken kurallar anlatıldı. Denetimlerde, sürücülere gece zorunlu olan reflektif özellikli yelek de dağıtıldı.

Skuter sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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