Antalya'da kız öğrencilerin kavga etmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da ortaokul öğrencisi kızların, okul çıkışında bir parkta kavga etmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrencilerin, okula 2 kilometre mesafedeki parkta kavga etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yansımasının ardından harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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