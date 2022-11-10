Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Eski Cami Mahallesi Toptancı Hali yanında Suriye uyruklu M.A.F. ile M.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.F, M.H'yi bıçakla yarayarak kaçtı.

Ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.





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