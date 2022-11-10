Antalyaspor Başkanı Çetin ile futbol sorumlusu Şahin, öğrencilerle söyleşiye katıldı

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile futbol sorumlusu Nuri Şahin, öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir kolejde gerçekleştirilen söyleşide Çetin ile Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programda, söyleşiye katılamayacakları için önceden video çeken öğrencilerin de sorularını yanıtlayan Çetin ve Şahin, "Şehrimizi ve kulübümüzü sevin. Bu şehrin çocukları olarak başta Antalyaspor olmak üzere şehrinizin değerlerine sahip çıkın." mesajını verdi.

Etkinlik sonunda Çetin ile Şahin, öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.





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