Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında sürücü İ.C.T, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin takip ve kovalamacası sonucunda durdurulan araçta, farklı miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ile otomobilde bulunan M.Y. ve Ö.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada da uyuşturucu bulundu. Zanlılardan M.Y. ve Ö.U'nun, daha önce bir araçtan matkap, cüzdan ve kablo çaldığı tespit edildi.





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