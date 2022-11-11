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KUTSO'da meclis başkanı seçimi ve devir teslim töreni yapıldı

AA

KUTSO'da meclis başkanı seçimi ve devir teslim töreni yapıldı

ANTALYA (AA) – Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) meclis başkanlığı seçimi ve devir teslim töreni gerçekleştirildi.

KUTSO binasında toplanan meclis üyeleri, başkan, başkan yardımcıları, katip üye ve hesapları inceleme komisyonu üyeleri için oy kullandı.

Meclis başkanlığı için iki listenin yarıştığı seçimde Halil İbrahim İğli 12 oy, Menderes Oktay ise 20 oy alarak KUTSO meclis başkanı seçildi.

Seçim sonrası konuşan Oktay, KUTSO seçimlerinin son derece demokratik bir ortamda, bir çok seçime örnek gösterilecek bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Seçimlerde dört adayın yarıştığını anımsatan Oktay, "Bundan sonra KUTSO için, bölge ve ülke ekonomisinin kazanması için çalışacağız. Diğer aday arkadaşlarımızla, diğer listeden meclise giren meclis üyelerimizle birlik olarak, fikirleri tartışarak, en iyisi ve en güzelini yapacağız. Ben tüm üyelerimize, meclise giren arkadaşlarımıza ve yeni yönetim kurulu başkanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Meclis toplantısının ardından KUTSO eski başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Fahri Özen'e görevini devretti.

Günay, buradaki konuşmasında, kendisinin bu seçimde aday olmayacağını açıkladığını ve bundan sonraki süreçte yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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