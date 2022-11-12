CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in babası vefat etti

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ANTALYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aydın Özer'in babası Ese Özer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 93 yaşındaki Özer, dün akşam yaşamını yitirdi.

Merkez Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Burdur Milletvekili TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeyrek, belediye başkanları ve çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Özer, cenaze namazının ardından Kumluca Hacıveliler Mahallesi Çaydağıldığı Mezarlığı'na defnedildi.





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