"Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor" uyarısı

AA

"Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor" uyarısı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar, "sarı nokta" hastalığının erken tedavi edilmezse görme kayıplarına neden olabildiğini belirterek, "Özellikle pandemi dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıda görme kayıpları yaşadık ve bunların maalesef telafisi yok." dedi.

Uyar, "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi" kapsamında geldiği Antalya'da AA muhabirine, gözün arkasında çok özel bir merkez yer aldığını ve burasının en keskin görme noktası olduğunu söyledi.

Bu merkezdeki zarlarda delikler olabileceği gibi yaşa bağlı hücrelerde bozulmaya bağlı "sarı nokta" hastalığı da olabildiğini ifade eden Uyar, "Bu daha çok 50-60 yaş üzerinde görülen bulanık görmeyle ve merkezde görme kaybıyla kırılmalarla giden bir durum. Yani çizgilerde kırılmalar gibi değişik belirtiler verir. Kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi var." diye konuştu.

Uyar, kuru tipte hastalığın yavaş ilerlediğini belirterek, yaş tipte ise ormanın bir anda yanması gibi bir anda belirtinin başladığını ve hastalığın hızlı ilerlediğini vurguladı.

Erken teşhisin önemine işaret eden Uyar, şöyle devam etti:

"Sarı nokta hastalığı erken tedavi edilmezse görme merkezleri kaybediliyor. Özellikle pandemi dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıda görme kayıpları yaşadık ve bunların maalesef telafisi yok. İhmal edilirse görme kaybına, kalıcı körlüklere neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığında erken teşhis çok önemli. Onun için herkesin, 60 yaş üzerindekilerin ise mutlaka rutin muayene yaptırması gerekiyor. Sarı nokta kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir belirti saptanırsa bunların yakın takibi gerekmektedir. Özel vitaminlerle düzenli enjeksiyonlarla gidişatı durdurup, mevcut görmeyi korumaya çalışıyoruz."

- "Gözünüzün birini kapatarak kontrol edin"

Uyar, özellikle sigara kullananlarda, çok güneşe maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi.

Sarı noktanın en önemli belirtisinin merkezde görme kaybı olduğunu dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

"Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar varsa sarı nokta hastalığı için bu bir alarmdır, hemen hekime başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlüklerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini kapatmadan anlayamıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gurbetçi çift, geleneksel Türk ebru sanatını Almanlara öğretiyor
YEREL HABERLER Gurbetçi çift, geleneksel Türk ebru sanatını ...
Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize indirildi
YEREL HABERLER Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA &#039;ÇÖK- KAPAN- TUTUN&#039; DEPREM ANI TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 'ÇÖK- KAPAN- ...
AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
YEREL HABERLER AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
Antalya'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı
YEREL HABERLER Antalya'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı
(Görüntülü)YANGIN İHBARI APARTMAN SAKİNLERİNİ TELAŞLANDIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YANGIN İHBARI APARTMAN SAKİNLERİNİ ...
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in babası vefat etti
YEREL HABERLER CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in babası vefat ...
Serik'te bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan dumanlar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Serik'te bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan ...
(Görüntülü)HAYVANSEVER EMEKLİ POLİSE BALTALI SALDIRIYA 10 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYVANSEVER EMEKLİ POLİSE BALTALI ...
Hayvansever emekli polise baltalı saldırıya 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Hayvansever emekli polise baltalı saldırıya 10 yıl ...
Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ...
Gül yağı üreticileri Uzak Doğu ve Asya'da yeni pazar arayışında
YEREL HABERLER Gül yağı üreticileri Uzak Doğu ve Asya'da yeni pazar ...
Antalya'daki 11 kütüphanede "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'daki 11 kütüphanede "Dünya Çocuk Kitapları ...
(Görüntülü)&#039;YUNUS EMRE&#039;NİN AYAK İZLERİ&#039; PROJESİNDE 5 ŞEHİR GÖRSELİ TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)'YUNUS EMRE'NİN AYAK ...
Antalyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi hedefliyor (YENİDEN)
YEREL HABERLER Antalyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi ...
(Görüntülü)150 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLO ÜRETİLEBİLEN SAFRANIN KİLOSU 80 BİN LİRA
YEREL HABERLER (Görüntülü)150 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLO ÜRETİLEBİLEN ...
Antalyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi ...
150 bin çiçekten 1 kilo üretilebilen safranın kilosu 80 bin lira
YEREL HABERLER 150 bin çiçekten 1 kilo üretilebilen safranın kilosu ...
'Yunus Emre'nin Ayak İzleri' projesinde 5 şehir görseli tamamlandı
YEREL HABERLER 'Yunus Emre'nin Ayak İzleri' projesinde 5 şehir ...
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları" konseri
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello ...
Alanyaspor - Adana Demirspor: 0-0
YEREL HABERLER Alanyaspor - Adana Demirspor: 0-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.