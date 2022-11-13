"Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor" uyarısı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar, "sarı nokta" hastalığının erken tedavi edilmezse görme kayıplarına neden olabildiğini belirterek, "Özellikle pandemi dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıda görme kayıpları yaşadık ve bunların maalesef telafisi yok." dedi.

Uyar, "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi" kapsamında geldiği Antalya'da AA muhabirine, gözün arkasında çok özel bir merkez yer aldığını ve burasının en keskin görme noktası olduğunu söyledi.

Bu merkezdeki zarlarda delikler olabileceği gibi yaşa bağlı hücrelerde bozulmaya bağlı "sarı nokta" hastalığı da olabildiğini ifade eden Uyar, "Bu daha çok 50-60 yaş üzerinde görülen bulanık görmeyle ve merkezde görme kaybıyla kırılmalarla giden bir durum. Yani çizgilerde kırılmalar gibi değişik belirtiler verir. Kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi var." diye konuştu.

Uyar, kuru tipte hastalığın yavaş ilerlediğini belirterek, yaş tipte ise ormanın bir anda yanması gibi bir anda belirtinin başladığını ve hastalığın hızlı ilerlediğini vurguladı.

Erken teşhisin önemine işaret eden Uyar, şöyle devam etti:

"Sarı nokta hastalığı erken tedavi edilmezse görme merkezleri kaybediliyor. Özellikle pandemi dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıda görme kayıpları yaşadık ve bunların maalesef telafisi yok. İhmal edilirse görme kaybına, kalıcı körlüklere neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığında erken teşhis çok önemli. Onun için herkesin, 60 yaş üzerindekilerin ise mutlaka rutin muayene yaptırması gerekiyor. Sarı nokta kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir belirti saptanırsa bunların yakın takibi gerekmektedir. Özel vitaminlerle düzenli enjeksiyonlarla gidişatı durdurup, mevcut görmeyi korumaya çalışıyoruz."

- "Gözünüzün birini kapatarak kontrol edin"

Uyar, özellikle sigara kullananlarda, çok güneşe maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi.

Sarı noktanın en önemli belirtisinin merkezde görme kaybı olduğunu dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

"Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar varsa sarı nokta hastalığı için bu bir alarmdır, hemen hekime başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlüklerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini kapatmadan anlayamıyor."



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