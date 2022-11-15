Kaş Belediyesi'nin "Sokak Hayvanları Müdahale Aracı" hizmete başladı

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Antalya (AA) - Kaş Belediyesince sahipsiz hayvanlara müdahale için hazırlanan "Sokak Hayvanları Müdahale Aracı" hizmet vermeye başladı.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan donanımlı araç yaralı, hasta ve kaza geçirmiş sokak hayvanlarının tedavisini gerçekleştiriyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ilçede Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını ve sokak hayvanları için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Sokak Hayvanları Müdahale Aracı" ile can dostların yardımına koşacaklarını belirten Ulutaş, "Muhtemel bir kaza sonucu yaralanan ya da hastalanan, sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına müdahale etmek için söz konusu merkezde aracımız hazır bulunacak. Böylece sağlık problemi olan zor durumdaki sokak hayvanlarına ulaşacağız. Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesine çalışacağız." dedi.

Verilecek hizmetin ilçede büyük bir eksikliği tamamlayacağına inandıklarını ifade eden Ulutaş, veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekibin vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendireceğini kaydetti.

Aracın ihbarla verilen adrese giderek sokakta yaşayan sahipsiz hayvana müdahale edileceğini aktaran Ulutaş, "Müdahale aracında 4 kafes, ameliyat masası, klima ve müdahale ekipmanları bulunuyor. Kapsamlı muayene ise Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılıyor." ifadesini kullandı.

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