Antalya'da motosikletinde 1 kilo esrar bulunan zanlı gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi motosikletindeki 1 kilo esrar ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi'nde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri N.D. yönetimindeki motosikleti durdurdu.



Ekiplerce aranan motosiklette 1 kilo esrar bulundu. Gözaltına alınan N.D. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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