Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere dijital sensör desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere soğuk havalarda seraların sıcaklık ve nemini evlerinden akıllı cep telefonlarıyla takip etmelerini sağlayacak dijital sensör hibe etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin "Dijital Tarım Projesi" kapsamında seralara ve meyve bahçelerine kurulan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi ile üreticiler seralarının sıcaklık ve nem derecelerini cep telefonlarından takip edilebiliyor.

Geçen yıl Elmalı ve Kumluca ilçelerinde dağıtımı yapılan dijital sensörlerden büyük verim alınması üzerine çiftçilere dijital sensör hibe edilerek üreticiler destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan kış aylarıyla birlikte üreticilerin seralarındaki sıcaklığı anlık takip edebilmesi amacıyla Kumluca Mavikent Yenicepınar Kooperatifi üyelerine dijital sensör hibe etti.

Ekipler, dijital sensörleri çiftçilerin seralarına montajını yaparak, nasıl kullanacaklarını anlattı.

Dijital sensör ile çiftçiler seraların sıcaklık ve nem oranlarını cep telefonlarına yüklenen uygulama ile anında görebiliyor. Böylelikle kış aylarında zirai don olaylarının önüne geçilerek, girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Nermin Ata Aksu, tarımsal üretimi geliştirmek, çiftçileri yeni teknoloji ile buluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Akıllı tarım uygulamaları ile üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek, tarımda verimliliği artırmanın hedeflendiğini aktaran Aksu, "Geçen yıl Kumluca'da dijital tarım projemizi uyguladık ve takibini gerçekleştirdik. Çiftçilerimizden olumlu sonuçlar aldık. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı Kumcula ilçemizde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavikent Yenicepınar Kooperatifi Başkanı Duran Acarbulut ise üreticilerin serasına gitmeden sıcaklıkları takip edebileceğini, bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Kumluca'da çiftçilik yapan Celal Arıkan da çiftçiler için verilen cihazların çok güzel olduğunu belirterek, "Geceleri uykumuzdan kalkarak seraya gidip gelmekten yoruluyorduk. Soğuk olacağını tahmin ettiğimiz günlerde sabahlara kadar bekliyorduk. Şu an gelişen teknoloji bizler için velinimet. Evimizden seramızın sıcaklığını takip edebileceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.