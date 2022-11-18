WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sürüyor.

Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda final maçları yapılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, şampiyonanın yarınki müsabakalarla tamamlanacağını söyledi.

Kayıcı, "Şampiyonada çok çekişmeli müsabakalar gerçekleşiyor. 39 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Bu müsabakaların ayrı bir önemi var. Gelecek yıl Olimpik Oyunlar Avrupa Kıta Seçmeleri Müsabakası yapılacak, Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından yapılan Dünya Mücadele Oyunları Kıta Seçmeleri Müsabakası olacak, o yüzden bu şampiyona çok önemli." diye konuştu.

Organizasyon sayesinde farklı ülkelerden gelen sporculara Türk misafirperverliğini gösterme fırsatı bulduklarını dile getiren Kayıcı, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Şampiyona, yarın da devam edecek final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

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