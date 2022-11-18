"Kamu BİB'25 ve BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği" Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "TBD Kamu-BİB'25 ve BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği" düzenlendi.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında, derneğin çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda 51 yıldır özveriyle çalıştığını söyledi.

Derneğin 12 bini aşan üyesi, 18 şehirde yaygınlaşan şube ve temsilciliğiyle 33 üniversitedeki genç oluşumuyla ülke çapında güçlü bir örgüt yapısına sahip olduğunu belirten Aktepe, 2023 vizyonuna ulaşmada bilişim teknolojileri ve dijital dönüşümün anahtar rolüne dikkati çekti.



Etkinlik kapsamında, "Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri", "Evren Ötesi ve Siber Güvenlik", "Dijital Dönüşüm Teknolojileri", "Dijital Ekonomi", "Siber Güvenlikte Gelecek Öngörüleri" başlıklı paneller düzenlenecek ve "Kamuda BT Tedarik Yönetimi" ve "Kamu Veri Alanı" çalıştayları gerçekleştirilecek.

Basın toplantısına, TBD 2. Başkan M.Ali Yazıcı ve İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat da katıldı.



Etkinlik 20 Kasım'da sona erecek.





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